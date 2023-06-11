Підрив Каховської ГЕС: ООН заявляє, що росія не пускає її представників на лівобережжя Херсонщни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. ООН заявила, що окупанти стоять на заваді у її прагнення допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Ворог не дає представникам перейти через лінію фронту. Про це розповів Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
Заступник генерального секретаря ООН заявив, що рф не надала представникам організації можливість допомогти жителям окупованого лівобережжя Херсонщили.
Гріффітс повідомив, що в середу, 7 червня, зустрівся з послом росії в ООН василем небензею, щоб попросити кремль надати командам організації доступ на окуповану територію, щоб мати можливість допомогти українцям у захоплених регіонах.
"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", - сказав він.
Гріффітс розповів, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тисяч населення.
За його словами, організація також, імовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом про надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. Водночас за словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, довкілля та здоров'я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей через підрив росіянами Каховської ГЕС.