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Подсчитано экономическое воздействие насилия на мировую экономику

Киев • УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Экономическое воздействие насилия на мировую экономику в 2018 году сократилось на 3,3% и составило 14,1 триллиона долларов США. Об этом говорится в обнародованном докладе лондонского Института экономики и мира (IEP), передаёт УНН.

Подсчитано экономическое воздействие насилия на мировую экономику

“Экономическое воздействие насилия на мировую экономику в 2018 году составило 14,1 триллиона долларов США с точки зрения паритета покупательной способности (ППС). Эта цифра эквивалентна 11,2% мировой экономической активности (валовой мировой продукт) или 1853 долл. США на каждого человека”, — сообщают исследователи.

Согласно опубликованным материалам, экономическое воздействие насилия на экономику сократилось на 3,3% в течение 2018 года — первое улучшение с 2012 года.

Наибольшее улучшение произошло относительно воздействия на экономику вооруженного конфликта, которое сократилось на 29 % до 672 млрд. долл. США вследствие уменьшения интенсивности конфликтов в Сирии, Колумбии и Украине. Произошло также значительное сокращение экономических последствий терроризма, которые сократились на 48%с 2017 по 2018 год.

Как сообщал УНН, 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня .

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