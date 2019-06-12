Підраховано економічний вплив насильства на світову економіку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Економічний вплив насильства на світову економіку в 2018 році скоротився на 3,3% і склав 14,1 трильйона доларів США. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді лондонського Інституту економіки і світу (IEP), передає УНН.
“Економічний вплив насильства на світову економіку в 2018 році склав 14,1 трильйона доларів США з точки зору паритету купівельної спроможності (ПКС). Ця цифра еквівалентна 11,2% світової економічної активності (валовий світовий продукт) або 1853 дол. США на кожну людину”, — повідомляють дослідники.
Згідно з опублікованими матеріалами, економічний вплив насильства на економіку скоротилося на 3,3% протягом 2018 року — перше поліпшення з 2012 року.
Найбільше поліпшення відбулося щодо впливу на економіку збройних конфліктів, який скоротився на 29% до 672 млрд. дол. США внаслідок зменшення інтенсивності конфліктів у Сирії, Колумбії та України. Сталося також значне зниження економічних наслідків тероризму, які зменшилися на 48% з 2017 по 2018 рік.
Як повідомляв УНН, 11 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.