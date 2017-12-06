Предприятия уменьшили долг перед "Нафтогазом" на 1,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 5 декабря суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 26,7 млрд грн, что меньше на 304 млн грн или 1,1% по сравнению с прошлой неделей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Указано, что задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 121 млн грн (4,1%).
Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю уменьшилась на 409 млн грн (2%).
Задолженность предприятий, производящих электроэнергию, за неделю увеличилась на 105 млн грн (3,2%).
Задолженность прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю не изменилась.
Напомним, по состоянию на 28 ноября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины составляла 27 млрд грн.