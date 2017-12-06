Предприятия уменьшили долг перед "Нафтогазом" на 1,1%

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108398 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109749 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 5 декабря суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 26,7 млрд грн, что меньше на 304 млн грн или 1,1% по сравнению с прошлой неделей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Указано, что задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 121 млн грн (4,1%).

Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю уменьшилась на 409 млн грн (2%).

Задолженность предприятий, производящих электроэнергию, за неделю увеличилась на 105 млн грн (3,2%).

Задолженность прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю не изменилась.

Напомним, по состоянию на 28 ноября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины составляла 27 млрд грн.

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