Підприємства зменшили борг перед "Нафтогазом" на 1,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 5 грудня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" становить 26,7 млрд грн, що менше на 304 млн грн або 1,1% у порівнянні з минулим тижнем, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Вказано, що заборгованість ПАТ "Київенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 121 млн грн (4,1%).
Заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за минулий тиждень зменшилась на 409 млн грн (2%).
Заборгованість підприємств, що виробляють електроенергію, за минулий тиждень збільшилась на 105 млн грн (3,2%).
Заборгованість прямих промислових споживачів за минулий тиждень не змінилась.
Нагадаємо, станом на 28 листопада сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України становила 27 млрд грн.