Предприятия будут платить таможенные платежи на единый счет ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство финансов вводит использование единого авансового счета ГФС для уплаты предприятиями таможенных платежей. Соответствующее решение принято с учетом современных возможностей автоматизированной системы таможенного оформления для создания благоприятных условий ведения бизнеса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Минфин издал приказ "Об утверждении Порядка перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до/или во время таможенного оформления" от 01 ноября № 898. Официальное опубликование приказа ожидается 19 декабря 2017 в издании "Официальный вестник"№ 99", - отмечается в сообщении.
Теперь списания таможенных платежей при таможенном оформлении в любой таможне будет проводиться с единого казначейского счета ГФС.
Перевод предприятий на обслуживание через депозитный счет 3734, открытый в Госказначействе на имя ГФС, для зачисления авансовых платежей (предоплаты) будет осуществляться поэтапно:
• на переходный период (с 15 января по 16 июля 2018) - по решению предприятия;
• с 17 июля 2018 - на постоянной основе.
"Зачисление средств в виде авансовых платежей (предоплаты) предприятий на депозитные счета 3734, открытые в Главном управлении Казначейства в Киеве по имени таможни ГФС, прекращается с 18 июня 2018", - уточнили в Минфине.
В министерстве считают, что нововведение обеспечит следующие преимущества:
• предприятия получат возможность перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможни и платить таможенные платежи по единому авансового счета;
• создастся возможность автоматизации предоставления ГФС письменной информации об использовании средств, внесенных предприятием как авансовые платежи в счет ГФС;
• усовершенствуются правила зачисления средств, которые вносятся гражданами до/или во время таможенного оформления, а также других платежей в национальной валюте путем использования авансовых счетов, открытых на имя таможни ГФС;
• четко регламентируются процедуры и направления перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, вносимых до/или во время таможенного оформления;
• устанавливаются правила обмена информацией о движении средств на счете 3734, открытом в Казначействе по имени ГФС;
• создаются благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.
Напомним, Верховная Рада продлила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года.