Підприємства сплачуватимуть митні платежі на єдиний рахунок ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство фінансів запроваджує використання єдиного авансового рахунка ДФС для сплати підприємствами митних платежів. Відповідне рішення прийнято з урахуванням сучасних можливостей автоматизованої системи митного оформлення для створення сприятливих умов ведення бізнесу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
“Мінфін видав наказ "Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення" від 01 листопада № 898. Офіційне опублікування наказу очікується 19 грудня 2017 року у виданні "Офіційний вісник" № 99”, — зазначається у повідомленні.
Тепер списання митних платежів при митному оформленні в будь-якій митниці буде проводитись з єдиного казначейського рахунку ДФС.
Переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий в Держказначействі на ім’я ДФС, для зарахування авансових платежів (передоплати) здійснюватиметься поетапно:
• на перехідний період (з 15 січня до 16 липня 2018 року) — за рішенням підприємства;
• з 17 липня 2018 року — на постійній основі.
“Зарахування коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) підприємств на депозитні рахунки 3734, відкриті в Головному управлінні Казначейства у м.Києві на ім’я митниць ДФС, припиняється з 18 червня 2018 року”, — уточнили в Мінфіні.
У міністерстві вважають, що нововведення забезпечить такі переваги:
• підприємства отримають можливість перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з єдиного авансового рахунку;
• створиться можливість автоматизації надання ДФС письмової інформації про використання коштів, унесених підприємством як авансові платежі на рахунок ДФС;
• удосконаляться правила зарахування коштів, що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а також інших платежів в національній валюті шляхом використання авансових рахунків, відкритих на ім’я митниць ДФС;
• чітко регламентуються процедури і напрями перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, що вносяться до/або під час митного оформлення;
• встановлюються правила обміну інформацією про рух коштів на рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС;
• створюються сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.
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