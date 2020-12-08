Предприниматель за 300 долларов "просил" сотрудника СБУ не проверять товар на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Правоохранители задержали предпринимателя, который предложил работнику Службы безопасности Украины взятку в сумме 300 долларов за пропуск товара без дополнительных проверок груза. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует УНН.
“Директор общества экспресс-перевозчиков на пункте пропуска через государственную границу, во время таможенного оформления, предоставил декларацию на товар с заниженной стоимостью. Чтобы правоохранители пропустили его через границу без дополнительных проверок груза, предприниматель предложил работнику Службы безопасности Украины взятку в сумме 300 долларов. Правоохранитель сразу сообщил о неправомерной выгоде работникам полиции”, — отметили в полиции.
Сообщается, что следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали взяткодателя при передаче работнику СБУ обещанного “вознаграждения” — 300 долларов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас Фигурант задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления. За попытку подкупа должностного лица предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Напомним, в “Борисполе” гражданин Индии дважды предлагал взятку за незаконное пересечение границы.
Добавим, что по информации ГПСУ, осенью пограничникам чаще всего предлагали взятки, чтобы избежать карантина.