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Восени прикордонникам найчастіше пропонували хабарі, щоб уникнути карантину - ДПСУ

Восени прикордонникам найчастіше пропонували хабарі, щоб уникнути карантину - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. За вересень-жовтень прикордонники задокументували 82 особи, які пропонували співробітникам прикордонного відомства хабарі, з них у 55 випадках, щоб уникнути карантину та не встановлювати мобільний додаток системи “Вдома”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Протягом вересня-жовтня на кордоні прикордонники задокументували 82 особи, які пропонували співробітникам прикордонного відомства хабарі. Із них у 55 випадках неправомірні кошти пропонували, щоб уникнути карантину та не встановлювати мобільний додаток системи “Вдома”, — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зауважують, що у соцмережах нерідко шириться інформації про те, як і скільки треба заплатити під час перетину кордону, аби уникнути карантинних правил. Зазначимо, таку інформацію можуть ширити шахраї або ненадійні перевізники з метою виключно власного збагачення.

Ткож наголошується, що підкуп прикордонника — це кримінальний злочин. Про такі випадки співробітники Держприкордонслужби надсилають у Нацполіцію повідомлення для внесення відносно хабародавців інформації в ЄРДР.

“Поки готувався цей матеріал стало відомо, що лише минулої доби на кордоні з Польщею п’ятеро осіб пропонували прикордонникам від 200 до 500 гривень хабаря, щоб не встановлювати додаток „Вдома“. Повідомлення про виявлення ознак вчиненого ними злочину, передбаченого ст. 369 ККУ, також надіслали у Нацполіцію”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у “Борисполі” громадянин Індії двічі пропонував хабар за незаконий перетин кордону.

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