Осенью пограничникам чаще всего предлагали взятки, чтобы избежать карантина - ГПСУ

"В течение сентября-октября на границе пограничники задокументировали 82 человека, которые предлагали сотрудникам пограничного ведомства взятки. Из них в 55 случаях неправомерные средства предлагали, чтобы избежать карантина и не устанавливать мобильное приложение системы "Дома", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что в соцсетях нередко распространяется информации о том, как и сколько надо заплатить при пересечении границы, чтобы избежать карантинных правил. Отметим, такую информацию могут распространять мошенники или ненадежные перевозчики с целью исключительно собственного обогащения.

Ткож отмечается, что подкуп пограничника - это уголовное преступление. О таких случаях сотрудники Госпогранслужбы направляют в Нацполицию сообщение для внесения в отношении взяткодателей информации в ЕРДР.

"Пока готовился этот материал стало известно, что только за минувшие сутки на границе с Польшей пять человек предлагали пограничникам от 200 до 500 гривен взятки, чтобы не устанавливать приложение "Дома". Сообщение об обнаружении признаков совершенного ими преступления, предусмотренного ст. 369 УК, также направили в Нацполицию", - отмечается в сообщении.

Напомним, в "Борисполе" гражданин Индии дважды предлагал взятку за незаконное пересечение границы.