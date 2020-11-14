У "Борисполі" громадянин Індії двічі пропонував хабар за незаконий перетин кордону

"Громадянин Індії пропонував прикордоннику у "Борисполі" 600 доларів хабара, потім 800 доларів і натякав, що має 1000 доларів. Правоохоронцю довелося зупинити "щедрого" іноземця словами "Stop, ser!", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за хабар пасажир рейсу зі Стамбулу, якого на законних підставах не пропустили в Україну, намагався переконати прикордонників передумати. Він чітко розумів, що вчиняє протиправно.

"Спробу надати неправомірну вигоду прикордоннику задокументували офіцери внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та представники Нацполіції. Хабародавцю заборонили в’їзд в Україну на 3 роки", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж доби на кордоні з Словаччиною та Польщею українець та два іноземці намагалися підкупити прикордонників, аби ті не зволікали з пропуском.