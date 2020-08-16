У ДПСУ розповіли, як українець та іноземці “платили” за перетин кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Упродовж доби на кордоні з Словаччиною та Польщею українець та два іноземці намагалися підкупити прикордонників, аби ті не зволікали з пропуском. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“На адмінмежі з ТОТУ, на кордоні зі Словаччиною та Польщею упродовж доби наш краянин та двоє іноземців пропонували прикордонниками долари та євро, аби правоохоронці їм не перешкоджали та не зволікали із пропуском”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники у свою чергу повідомили правоохоронцям про ознаки кримінальних правопорушень за ст.369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”.
Спроба дати хабар прикордоннику сталася у КПВВ “Чонгар” учора вночі. Українець їхав на територію окупованого Криму, але не мав відповідних підстав для перетину адмінмежі. Через це йому було відмовлено у пропуску. Чоловік запропонував співробітникам Держприкордонслужби 200 доларів неправомірної вигоди.
“Також під покровом ночі в Україну через пункт пропуску „Ужгород“ в’їжджав громадянин Болгарії. За пропуск без поліса страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19 іноземець пропонував прикордонникам Чопського загону 100 доларів США”, — додали в ДПСУ.
Окрім того, в “Ягодині-авто”, у ніч проти 16 серпня громадянин Німеччини запропонував охоронцям кордону Луцького загону 30 євро неправомірної вигоди за пришвидшене оформлення його транспортного засобу.
Нагадаємо, житель Закарпаття намагався “купити” позачерговий проїзд через кордон з Угорщиною.