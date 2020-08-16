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В ГПСУ рассказали, как украинец и иностранцы "платили" за пересечение границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В течение суток на границе со Словакией и Польшей украинец и два иностранца пытались подкупить пограничников, чтобы те не тянули с пропуском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Госпогранслужбы.

“На админграницах с ВОТУ, на границе со Словакией и Польшей в течение суток наш земляк и двое иностранцев предлагали пограничниками доллары и евро, чтобы правоохранители им не препятствовали и не затягивали с пропуском”, — говорится в сообщении.

Пограничники в свою очередь сообщили правоохранителям о признаках уголовных правонарушений по ст.369 УК “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”.

Попытка дать взятку пограничнику произошла в КПВВ “Чонгар” вчера ночью. Украинец ехал на территорию оккупированного Крыма, но не имел соответствующих оснований для пересечения админграницы. Из-за этого ему было отказано в пропуске. Мужчина предложил сотрудникам Госпогранслужбы 200 долларов неправомерной выгоды.

“Также под покровом ночи в Украину через пункт пропуска ”Ужгород“ въезжал гражданин Болгарии. За пропуск без полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19 иностранец предлагал пограничникам Чопского отряда 100 долларов США”, - добавили в ГПСУ.

Кроме того, в “Ягодин-Авто”, в ночь на 16 августа гражданин Германии предложил охранникам границы Луцкого отряда 30 евро неправомерной выгоды за ускоренное оформление его транспортного средства.

Напомним, житель Закарпатья пытался "купить" внеочередной проезд через границу с Венгрией.

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