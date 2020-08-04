На Закарпатті водій хотів проїхати через кордон без черг з хабарем "2,5 євро за людину"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Житель Закарпаття намагався "купити" позачерговий проїзд через кордон з Угорщиною. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає УНН.
"Місцевий житель підійшов до прикордонного наряду та запропонував йому хабар у розмірі 20 євро за об’їзд черги та безперешкодний пропуск свого мікроавтобуса на виїзд з України. Разом з грошима водій намагався дати військовослужбовцеві клаптик паперу з даними автомобіля", – йдеться у повідомленні.
Варто відзначити, що хабар у 20 євро водій пропонував "за пропуск 8 осіб" (2,5 євро за людину).
Зазначається, що інцидент стався у пункті пропуску "Тиса". Прикордонник відмовив чоловіку, а про його "пропозицію" повідомив у поліцію. У діях водія вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
У Держприкордонслужбі додали, що з початку року задокументовано майже два десятки випадків відмови прикордонників Чопського загону від хабарів.
Як повідомляв УНН, у Сумській області росіянин незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.