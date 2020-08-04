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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62850 просмотра

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4 марта, 13:25 • 111652 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 102367 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

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На Закарпатье водитель хотел проехать через границу без очередей с взяткой "2,5 евро за человека"

На Закарпатье водитель хотел проехать через границу без очередей с взяткой "2,5 евро за человека"

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Житель Закарпатья пытался "купить" проезд вне очереди через границу с Венгрией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает УНН.

"Местный житель подошел к пограничному наряду и предложил ему взятку в размере 20 евро за объезд очереди и беспрепятственный пропуск своего микроавтобуса на выезд из Украины. Вместе с деньгами водитель пытался дать военнослужащему клочок бумаги с данными автомобиля", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что взятку в 20 евро водитель предлагал "за пропуск 8 человек" (2,5 евро за человека).

Отмечается, что инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". Пограничник отказал мужчине, а о его "предложении" сообщил в полицию. В действиях водителя усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В Госпогранслужбе добавили, что с начала года задокументировано почти два десятка случаев отказа пограничников Чопского отряда от взяток.

Как сообщал УНН, в Сумской области россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.

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