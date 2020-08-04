На Закарпатье водитель хотел проехать через границу без очередей с взяткой "2,5 евро за человека"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Житель Закарпатья пытался "купить" проезд вне очереди через границу с Венгрией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает УНН.
"Местный житель подошел к пограничному наряду и предложил ему взятку в размере 20 евро за объезд очереди и беспрепятственный пропуск своего микроавтобуса на выезд из Украины. Вместе с деньгами водитель пытался дать военнослужащему клочок бумаги с данными автомобиля", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что взятку в 20 евро водитель предлагал "за пропуск 8 человек" (2,5 евро за человека).
Отмечается, что инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса". Пограничник отказал мужчине, а о его "предложении" сообщил в полицию. В действиях водителя усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
В Госпогранслужбе добавили, что с начала года задокументировано почти два десятка случаев отказа пограничников Чопского отряда от взяток.
Как сообщал УНН, в Сумской области россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.