В "Борисполе" гражданин Индии дважды предлагал взятку за незаконное пересечение границы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" гражданин Индии предлагал пограничнику 600 долларов взятки, потом 800 долларов, намекая, что имеет 1000 долларов за пропуск в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Гражданин Индии предлагал пограничнику в "Борисполе" 600 долларов взятки, потом 800 долларов и намекал, что имеет 1000 долларов. Правоохранителю пришлось остановить "щедрого" иностранца словами "Stop, ser!", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за взятку пассажир рейса из Стамбула, которого на законных основаниях не пропустили в Украину, пытался убедить пограничников передумать. Он четко понимал, что совершает противоправно.
"Попытку предоставить неправомерную выгоду пограничнику задокументировали офицеры внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и представители Нацполиции. Взяткодателю запретили въезд в Украину на 3 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, в течение суток на границе со Словакией и Польшей украинец и два иностранца пытались подкупить пограничников, чтобы те не тянули с пропуском.