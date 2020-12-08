Підприємець за 300 доларів “просив” співробітника СБУ не перевіряти товар на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Правоохоронці затримали підприємця, який запропонував працівникові Служби безпеки України хабар в сумі 300 доларів за пропуск товару без додаткових перевірок вантажу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує УНН.
“Директор товариства експрес-перевізників на пункті пропуску через державний кордон, під час митного оформлення, надав декларацію на товар із заниженою вартістю. Аби правоохоронці пропустили його через кордон без додаткових перевірок вантажу, підприємець запропонував працівникові Служби безпеки України хабар в сумі 300 доларів США. Правоохоронець одразу повідомив про неправомірну вигоду працівників поліції”, - зазначили в поліції.
Повідомляється, що слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, затримали хабародавця під час передачі працівникові СБУ обіцяної «винагороди» – 300 доларів.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення. За спробу підкупу службової особи підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, у "Борисполі" громадянин Індії двічі пропонував хабар за незаконний перетин кордону.
Додамо, що за інформацією ДПСУ, восени прикордонникам найчастіше пропонували хабарі, щоб уникнути карантину.