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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Подписав иммиграционный указ Трамп превысил полномочия

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положения третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа выходят за рамки полномочий американского лидера. Об этом говорится в постановлении, которое было опубликовано в пятницу на сайте суда, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Подписав иммиграционный указ Трамп превысил полномочия

В документе отмечается, что действующая администрация, в частности, не представила убедительных доказательств того, что жители ряда стран, которым, по замыслу Вашингтона, должны по крайней мере на время отказать в выдаче виз на въезд в США, представляют опасность для американской безопасности. Кроме того, согласно постановлению, предусмотренные указом меры не должны применять по отношению к людям, которые имеют прочные связи с США.

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Между тем в документе говорится, что решение не будет иметь никакой силы, пока не будет завершено рассмотрение данного указа Трампа Верховным судом США. Таким образом, на данный момент решение апелляционного суда носит лишь формальный характер.

Напомним, несмотря на призывы Белого дома заблокировать миграционный приказ действующего президента США Дональда Трампа Верховный суд США одобрил полную реализацию всех положений миграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов.

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