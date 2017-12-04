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Верховний суд схвалив виконання міграційного указу Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховний суд США схвалив адміністрації Дональда Трампа повну реалізацію всіх положень міграційного указу, який забороняє в'їзд громадянам шести країн на територію Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За реалізацію указу суд висловився 7 голосами, проти - 2.

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Відзначається, що рішення носить тимчасовий характер - до остаточного розгляду позовів, поданих проти указу.

Чинназаборона стосується громадян Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі і Чаду. Окрім того, Трамп у вересні окремо заборонив в'їзд громадянам КНДР і чиновникам Венесуели.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скорочення програми культурного обміну, включаючи Au-Pair та Work and Travel.

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