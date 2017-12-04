Верховный суд одобрил выполнения миграционного указа Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховный суд США одобрил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений миграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против - 2.
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Отмечается, что решение носит временный характер - до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.
Чинназаборона касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения программы культурного обмена , включая Au-Pair и Work and Travel.