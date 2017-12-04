Верховный суд одобрил выполнения миграционного указа Трампа

За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против - 2.

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Отмечается, что решение носит временный характер - до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.

Чинназаборона касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения программы культурного обмена , включая Au-Pair и Work and Travel.