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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12309 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26764 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101453 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110714 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131440 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106757 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108312 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Актуальное
Верховный суд одобрил выполнения миграционного указа Трампа

Верховный суд одобрил выполнения миграционного указа Трампа

Киев  •  УНН

 • 11388 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховный суд США одобрил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений миграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против - 2.

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Отмечается, что решение носит временный характер - до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.

Чинназаборона касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения программы культурного обмена , включая Au-Pair и Work and Travel.

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