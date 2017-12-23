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Підписавши імміграційний указ Трамп перевищив повноваження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Апеляційний суд дев'ятого округу США в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) визнав, що положення третього за рахунком імміграційного указу президента США Дональда Трампа виходять за рамки повноважень американського лідера. Про це йдеться в постанові, яку опубліковано в п'ятницю на сайті суду, передає УНН з посиланням на ТАСС. 

Підписавши імміграційний указ Трамп перевищив повноваження

У документі наголошується, що діюча адміністрація, зокрема, не представила переконливих доказів того, що жителі ряду країн, яким, за задумом Вашингтона, повинні принаймні на час відмовити у видачі віз на в'їзд в США, становлять небезпеку для американської безпеки. Крім того, згідно з постановою, передбачені указом заходи не повинні застосовувати по відношенню до людей, що мають міцні зв'язки з США.

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Тим часом в документі йдеться, що рішення не буде мати ніякої сили, поки не буде завершено розгляд даного указу Трампа Верховним судом США. Таким чином, на даний момент рішення апеляційного суду носить лише формальний характер.

Нагадаємо, попри заклики Білого дому заблокувати міграційний наказ діючого президента США Дональда Трампа Верховний суд США схвалив повну реалізацію всіх положень міграційного указу, який забороняє в'їзд громадянам шести країн на територію Сполучених Штатів. 

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