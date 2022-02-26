Подписан приказ об отказе Украины присоединять свою энергетическую систему к электросетям России и Беларуси

Детали

Он напомнил, что Россия начала военное вторжение в Украину, когда украинская энергосистема работала в тестовом режиме, отделенном от российской и белорусской энергетических систем. Испытание планировалось завершить 27 февраля.

“В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов”, — заявил Галущенко.

По его словам, министр планирует обратиться к министрам энергетики европейских стран, чтобы они поспособствовали ускоренному присоединению украинской энергосистемы с европейской.

“Технически и технологически мы доказали нашу способность. Политически-слово за правительствами европейских стран”, — добавил Галущенко.

Напомним

Маск открыл терминалы Starlink для Украины.