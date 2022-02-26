Підписано наказ про відмову України приєднувати свою енергетичну систему до електромереж Росії та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр енергетики Герман Галущенко підписав наказ про відмову України приєднувати свою енергетичну систему до енергомережі Росії та Білорусі. Про це він повідомив в Facebook, інформує УНН.
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Він нагадав, що Росія розпочала військове вторгнення в Україну, коли українська енергосистема працювала в тестовому режимі, від’єднаною від російської та білоруської енергетичних систем. Випробування планувалось завершити 27 лютого.
“Водночас ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів”, — заявив Галущенко.
З його слів, міністр планує звернутися до міністрів енергетики європейських країн, щоб вони посприяли прискореному приєднанню української енергосистеми до європейської.
“Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично — слово за урядами європейських країн”, — додав Галущенко.
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