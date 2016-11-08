Подпольный цех по изготовлению нелегального алкоголя разоблачили в Луганской области

Так, в ходе обыска одного из гаражей города Северодонецка правоохранители обнаружили цех по изготовлению суррогатных спиртных напитков. Водка под маркировкой трех известных брендов "готовилась" и разливалась из той же бочки, из которой разливалась и жидкость для мытья стекол автомобилей.

Во время обыска полицейские изъяли более 100 бутылок водочной продукции, 23 тетрапака (объемом 3 и 2 литра) водки с надписью известных брендов, пять пластиковых бутылок (объемом по 5 литров) с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, пластиковую бочку с жидкостью желтого цвета с характерным запахом спирта.

Лица, которые занимались изготовлением суррогатов установлены. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.