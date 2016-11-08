Підпільний цех з виготовлення нелегального алкоголю викрили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілчаної продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Так, в ході обшуку одного з гаражів міста Сєвєродонецька правоохоронці виявили цех з виготовлення сурогатних спиртних напоїв. Горілка під маркуванням трьох відомих брендів «готувалась» та розливалась з тієї ж діжки, з якої розливалась і рідина для миття скла автомобілів.
Під час обшуку поліцейські вилучили більше 100 пляшок горілчаної продукції, 23 тетрапаки (об’ємом 3 та 2 літри) горілки з написом відомих брендів, п’ять пластикових пляшок (об’ємом по 5 літрів) з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикова діжка з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту.
Особи, які займались виготовленням сурогатів встановлені. Зразки вилученої продукції направлені на експертизу.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.