Подпольный цех по изготовлению алкоголя разоблачили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции, изъято более шести тысяч литров фальсификата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, во время проведения следственных действий изъяли около 5 000 литров готовой водочной продукции, 1 400 литров спирта, оборудование для изготовления и разлива фальсифицированных водочных изделий.
В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, в частности, изъятую продукцию направили на экспертизы.