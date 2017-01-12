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Подпольный цех по изготовлению алкоголя разоблачили в Киевской области

Подпольный цех по изготовлению алкоголя разоблачили в Киевской области

Киев • УНН

 • 8989 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Киевской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции, изъято более шести тысяч литров фальсификата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, во время проведения следственных действий изъяли около 5 000 литров готовой водочной продукции, 1 400 литров спирта, оборудование для изготовления и разлива фальсифицированных водочных изделий.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, в частности, изъятую продукцию направили на экспертизы.

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