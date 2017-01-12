Підпільний цех з виготовлення алкоголю викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, вилучено понад шість тисяч літрів фальсифікату. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, під час проведення слідчих дій вилучено близько 5 000 літрів готової горілчаної продукції, 1400 літрів спирту, обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованих горілчаних виробів.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема, вилучену продукцію направлено на експертизи.