Подпольный ликеро-водочный цех уличили в Запорожской области

Так, жители Мелитополя обустроили производственные мощности на территории собственного двора. Контрафактные алкогольные изделия реализовывались под марками различных производителей в торговых сетях Запорожской области. Возможности цеха позволяли дельцам ежемесячно реализовывать до десяти тысяч литров некачественного алкоголя.

Во время обысков правоохранители изъяли более пятисот литров спирта, семьсот двадцать литров фальсифицированных алкогольных напитков, разлитых в стеклянные бутылки и готовых к реализации, немало поддельных акцизных марок, краситель-ароматизатор "коньяк", оборудование и почти 1200 пачек контрабандных сигарет.

Всего в ходе обыска изъято подакцизных товаров на сумму более двухсот пятидесяти тысяч гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.