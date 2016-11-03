Підпільний лікеро-горілчаний цех викрили на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила на Запоріжжі підпільний лікеро-горілчаний цех з виготовлення фальсифікованої продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, жителі Мелітополя облаштували виробничі потужності на території власного подвір’я. Контрафактні алкогольні вироби реалізовувались під марками різних виробників у торговельних мережах Запорізької області. Можливості цеху дозволяли ділкам щомісяця реалізовувати до десяти тисяч літрів неякісного алкоголю.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад п’ятсот літрів спирту, сімсот двадцять літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, розлитих у скляні пляшки і готових до реалізації, чимало підроблених акцизних марок, барвник-ароматизатор “коньяк”, обладнання та майже 1200 пачок контрабандних цигарок.
Загалом у ході обшуку вилучено підакцизних товарів на суму понад двісті п’ятдесят тисяч гривень.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України.