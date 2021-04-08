Поджег квартиру с женой и детьми: экс-депутату Киевсовета сообщили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
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"Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Детали
Речь идет об инциденте, который произошел 6 апреля. Около десяти часов вечера в столичную полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар и были повреждены входные двери в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре.
О пожаре на Героев Обороны накануне сообщили и в столичной патрульной полиции, указав, что, как оказалось, заявитель поджег квартиру, в которой закрытыми находились его жена и четверо детей. Как стало известно УНН из собственных источников накануне, речь идет об экс-депутате Киевсовета Виталие Даниленко.
"Мужчину задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
Также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Что было ранее
В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми в доме на улице Героев Обороны. Задержанный мужчина объяснил, что совершил такие действия, "так как считает, что жена ему изменяет".