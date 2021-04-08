Підпалив квартиру з дружиною та дітьми: ексдепутату Київради повідомили підозру

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"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України)", - сказано у повідомленні.

Деталі

Йдеться про інцидент, який стався 6 квітня. Близько десятої години вечора до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа та були пошкоджені вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі.

Про пожежу на Героїв Оборони напередодні повідомили і у столичній патрульній поліції, вказавши, що, як виявилось, заявник підпалив квартиру, у якій зачиненими знаходились його дружина та четверо дітей. Як стало відомо УНН з власних джерел напередодні, йдеться про ексдепутата Київради Віталія Даниленка.

"Чоловіка затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.

Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Що було раніше

У Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми у будинку на вулиці Героїв Оборони. Затриманий чоловік пояснив, що вчинив такі дії, "бо вважає, що дружина йому зраджує".