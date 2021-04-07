Запідозрив у зраді: ексдепутат Київради підпалив квартиру з дружиною та дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби патрульної поліції Києва та поліції Києва.
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"Учора вночі патрульні отримали виклик на вулицю Героїв Оборони. Заявник повідомив, що не може забрати у дружини свою рушницю“, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що, прямуючи на адресу, автопатруль через радіоефір почув інформацію про підпал квартири за тією ж адресою.
“Перелякані сусіди повідомили патрульним про нетверезого чоловіка, який підпалив квартиру на 16-у поверсі. Інспектори евакуювали усіх мешканців будинку та затримали ймовірного підпалювача. Як виявилось згодом, заявник підпалив квартиру, у якій зачиненими знаходились його дружина та четверо дітей”, — зазначається в повідомленні.
Також під час опрацювання виклику також стало відомо, що авто Bentley, водієм якого є заявник, розшукується за підпал автомобіля Mercedes, який належить його дружині.
Затриманий чоловік пояснив, що вчинив такі дії, "бо вважає, що дружина йому зраджує".
При цьому пресслужба поліції Києва повідомляє, що слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.
Також правоохоронці встановлюють причетність затриманого до підпалу автівки потерпілої, скоєного раніше. Досудове розслідування триває.
Додамо, що як стало відомо журналісту УНН з власних джерел, йдеться про ексдепутата Київради Віталія Даниленка.
Доповнення
Раніше Даниленка звинувачували в отриманні великого хабаря. Загальна сума, яку правоохоронці вилучили під час проведення обшуків, — понад 4 млн грн.
Нагадаємо, у Києві депутату Київської міської ради від “Слуги народу” Георгію Зантараю підпалили автомобіль. Поліція відкрила кримінальне провадження.