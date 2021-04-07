Заподозрил в измене: экс-депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-служб патрульной полиции Киева и полиции Киева.
Детали
"Вчера ночью патрульные получили вызов на улицу Героев Обороны. Заявитель сообщил, что не может забрать у жены свое ружье", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, направляясь по адресу, автопатруль через радиоэфир услышал информацию о поджоге квартиры по тому же адресу.
"Испуганные соседи сообщили патрульным о нетрезвом мужчине, который поджег квартиру 16-м этаже. Инспекторы эвакуировали всех жильцов дома и задержали предполагаемого поджигателя. Как оказалось впоследствии, заявитель поджег квартиру, в которой закрытыми находились его жена и четверо детей", - отмечается в сообщении.
Также во время отработки вызова также стало известно, что авто Bentley, водителем которого является заявитель, разыскивается за поджог автомобиля Mercedes, который принадлежит его жене.
Задержанный мужчина объяснил, что совершил такие действия, "так как считает, что жена ему изменяет".
При этом пресс-служба полиции Киева сообщает, что следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Также правоохранители устанавливают причастность задержанного к поджогу автомобиля потерпевшей, совершенного ранее. Досудебное расследование продолжается.
Добавим, что как стало известно журналисту УНН из собственных источников, речь идет об экс-депутате Киевсовета Виталие Даниленко.
Дополнение
Ранее Даниленко обвиняли в получении крупной взятки. Общая сумма, которую правоохранители изъяли во время проведения обысков - более 4 млн грн.
Напомним, в Киеве депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Георгию Зантарая подожгли автомобиль. Полиция открыла уголовное производство.