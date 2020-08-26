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Поджог автомобиля журналистов в Броварах: двух подозреваемых объявят в розыск

Киев • УНН

 • 14567 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня правоохранители задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах, еще двое будут объявлены в розыск. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

Поджог автомобиля журналистов в Броварах: двух подозреваемых объявят в розыск

"Сегодня рано утром сотрудниками полиции Киевской области был задержан гражданин, обоснованно подозреваемый в поджоге автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Еще двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск. Всем троим будет предъявлено обвинение по статье "умышленное уничтожение чужого имущества" по статье 194 Уголовного кодекса", - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, все трое, по мнению следствия, являются исполнителями этого преступления.

"Полиция и прокуратура продолжает поиск заказчиков этого наглого преступления", - добавил замминистра.

Как сообщал УНН, ранее сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что утром Национальная полиция задержала в порядке ст. 208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схем".

На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.

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