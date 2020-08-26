Поджог автомобиля журналистов в Броварах: полицейские задержали подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Правоохранители утром в среду, 26 августа, задержали мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах под Киевом. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Сегодня утром Национальная полиция задержала в порядке ст. 208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схем". Изъято одежду злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - написал Аваков.
На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.
Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого призвал правоохранителей максимально быстро найти и привлечь к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы расследований "Схемы".
Сегодня утром @NPU_GOV_UA задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов @cxemu @radiosvoboda . Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020