Зеленський відреагував на підпал автівки програми розслідувань у Броварах

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців максимально швидко знайти та притягнути до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми розслідувань “Схеми”. Про це Глава держави написав у Telegram-каналі, передає УНН.

“У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна“ невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми“. Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене”, — написав Президент.

Він висловив переконання, що свобода слова — це “фундамент будь-якої демократичної країни”, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

"Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків “хлопці, ви дожартуєтесь” — до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування“, — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Броварах, що під Києвом, спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.

Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

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