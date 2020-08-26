Підпал автівки журналістів у Броварах: поліцейські затримали підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Правоохоронці зранку у середу, 26 серпня, затримали чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у підпалі автівки співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” в Броварах під Києвом. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"Сьогодні зранку Національна поліція затримала у порядку ст. 208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів “Схем”. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом“, — написав Аваков.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що в Броварах, що під Києвом, спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.
Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Президент України Володимир Зеленський після цього закликав правоохоронців максимально швидко знайти та притягнути до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми розслідувань “Схеми”.
Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020