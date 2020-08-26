Підпал автівки журналістів у Броварах: двох підозрюваних оголосять у розшук

“Сьогодні рано вранці співробітниками поліції Київської області було затримано громадянина, обґрунтовано підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань ”Схеми“. Ще двоє підозрюваних в співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Усім трьом буде висунуто обвинувачення за статтею "умисне знищення чужого майна" за статтею 194 Кримінального кодексу”, - написав він у Facebook.

За словами Геращенка, усі троє, на думку слідства, є виконавцями цього злочину.

“Поліція і прокуратура продовжує пошук замовників цього нахабного злочину”, — додав заступник міністра.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що вранці Національна поліція затримала в порядку ст. 208 КПК жителя Луганської області, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів “Схем”.



Минулого тижня стало відомо, що в Броварах під Києвом спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.



Правоохоронці за цим фактом почали кримінальне провадження.