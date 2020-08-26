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Підпал автівки журналістів у Броварах: двох підозрюваних оголосять у розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в підпалі автомобіля співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" у Броварах, ще двоє будуть оголошені в розшук. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

Підпал автівки журналістів у Броварах: двох підозрюваних оголосять у розшук

“Сьогодні рано вранці співробітниками поліції Київської області було затримано громадянина, обґрунтовано підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань ”Схеми“. Ще двоє підозрюваних в співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Усім трьом буде висунуто обвинувачення за статтею "умисне знищення чужого майна" за статтею 194 Кримінального кодексу”, - написав він у Facebook.

За словами Геращенка, усі троє, на думку слідства, є виконавцями цього злочину.

“Поліція і прокуратура продовжує пошук замовників цього нахабного злочину”, — додав заступник міністра.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що вранці Національна поліція затримала в порядку ст. 208 КПК жителя Луганської області, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів “Схем”.

Минулого тижня стало відомо, що в Броварах під Києвом спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.

Правоохоронці за цим фактом почали кримінальне провадження.

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