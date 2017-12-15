Подозреваемого в нападениях с ножом в Нидерландах задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападениях с ножом в Маастрихте, жертвами которых стали два человека. Об этом сообщила местная полиция в Twitter, передает УНН.
“В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан”, — говорится в сообщении.
Кроме того правоохранители отметили, что оснований считать, что оба инцидента связаны с терроризмом, нет.
Как сообщал УНН, два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате серии нападений с ножом в городе Маастрихт в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов.