Підозрюваного в нападах з ножем у Нідерландах затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поліція Нідерландів затримала підозрюваного в нападах з ножем в Маастріхті, жертвами яких стали дві людини. Про це повідомила місцева поліція у Twitter, передає УНН.
“В результаті двох інцидентів в Маастріхті двоє людей загинули і троє отримали поранення. Підозрюваний затриманий”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того правоохоронці зазначили, що підстав вважати, що обидва інциденти пов’язані з тероризмом, немає.
Як повідомляв УНН, дві людини загинули і ще кілька отримали поранення внаслідок серії нападів з ножем в місті Маастрихт у провінції Лімбург на південному сході Нідерландів.