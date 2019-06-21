Подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы.
"Подозреваемому в убийстве (11-летней Дарьи Лукьяненко - ред.) избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток, без альтернативы внесения залога", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрение в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.