Підозрюваного у вбивстві Дар'ї Лук'яненко взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Київського районного суду Одеси.
"Підозрюваному у вбивстві (11-річної Дар'ї Лук’яненко – ред.) обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном у 60 діб, без альтернативи внесення застави", - сказали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.