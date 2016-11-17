Подозреваемого по делу "Хизб ут-Тахрир" М.Алиева вероятно вывезли в психиатрическую больницу - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Подозреваемого в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир" Мусулима Алиева вероятно направят в психиатрическую больницу. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курдебинов, передает УНН.
"Поступила тревожная информация! Сейчас ждем ее подтверждения или опровержения! Мусульим Алиев, обвиняемый по ч. 1, ст. 205.5 УК, по "делу Хизб ут Тахрир", с шести арестованных по ялтинскому региону и Алуште, сегодня был отправлен в психиатрическую больницу, скорее всего для принудительной психиатрии. Он, как и другие, в поддержку Ильми Умерова, отказался от прохождения "добровольной" психиатрии. Мы предполагаем, что ФСБ начала реализацию массовой карательной психиатрии в отношении шести крымских татар мусульман", - написал он .
Напомним, "верховный суд" в оккупированном Крыму, подконтрольный России, 29 февраля оставил в силе решение об аресте крымчан - Муслима Алиева, Эмир-Усеина Куку, Энвера Бекирова и Вадима Сирука, задержанных 11 февраля и в дальнейшем арестованных по подозрению в "терроризме".
Также напомним, 11 февраля назначенная российскими властями прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что управление ФСБ в оккупированном Крыму возбудило уголовное дело по факту деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и задержало четырех ее участников.