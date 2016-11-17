Підозрюваного у справі "Хізб ут-Тахрір" М.Алієва ймовірно вивезли до психіатричної лікарні - адвокат

"Надійшла тривожна інформація! Наразі чекаємо на її підтвердження чи заперечення! Мусулім Алієв, звинувачуваний по ч. 1, ст.. 205.5 УК, по "справі Хізб-ут Тахрір", з шести заарештованих по ялтинському регіону і Алушті, сьогодні ввезений до психіатричної лікарні, скоріш за все для примусової психіатрії. Він, як і інші, у підтримку Ільми Умерова, відмовився від проходження "добровольчої" психіатрії. Ми припускаємо, що ФСБ почало реалізацію масової каральної психіатрії по відношенню до шістьох кримських татар мусульман", − написав він.

Нагадаємо, “верховний суд” в окупованому Криму, підконтрольний Росії, 29 лютого залишив в силі рішення щодо арешту кримчан — Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку, Енвера Бекирова і Вадима Сірука, затриманих 11 лютого і в подальшому заарештованих за підозрою в “тероризмі”.

Також нагадаємо, 11 лютого призначена російською владою прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що управління ФСБ в окупованому Криму порушило кримінальну справу за фактом діяльності терористичної організації “Хізб ут-Тахрір” і затримало чотирьох її учасників.