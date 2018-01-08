Подозреваемый в убийстве юристки Ноздровской признался в содеянном - А.Геращенко

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого чудовищного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая искренним признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно", - подчеркнул А.Геращенко.

Напомним, полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.