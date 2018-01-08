Підозрюваний в убивстві юристки Ноздровської зізнався у скоєному – А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Підозрюваний в вбивстві юристки Ірини Ноздровської зізнався у скоєному, у слідства є знаряддя злочину. Про це в мережі Facebook написав член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
"Поліцією дійсно затриманий підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської. Мотив вбивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність. Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах. Доказів для суду, починаючи від знаряддя злочину і закінчуючи щирим зізнанням підозрюваного із зазначенням всіх деталей вбивства - більш ніж достатньо", - підкреслив А.Геращенко.
Нагадаємо, поліція встановила та затримала підозрюваного в вбивстві юристки Ірини Ноздровської.