Подозрение Медведчуку направили ему домой и в Верховную Раду - Баканов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Подозрение народному депутату Виктору Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду. Об этом во время брифинга сообщил председатель Службы безопасности Иван Баканов, передает корреспондент УНН.
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"Подозрение направлено по последнему известному месту жительства господина Медведчука и по месту его работы, то есть в Верховную Раду Украины", - сказал Баканов.
Добавим, что СБУ выясняет пока местонахождение Медведчука.
Дополнение
Баканов сообщал, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.
Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Виктора Медведчука.
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В начале марта этого года Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.
Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова — это не последний разговор, и будут еще.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.