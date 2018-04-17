Подозрительное вещество нашли возле офиса британского министра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Подозрительное вещество было найдено у здания офиса британского младшего министра по иммиграции в городе Саусгемптон, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Офис министра иммиграции был эвакуирован после того, как полиция обнаружила подозрительное вещество неподалеку, сообщает издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление Скрипаля: Великобритания опубликовала новые доказательства
Напомним, в прошлом месяце два человека были госпитализированы из здания британского парламента после обнаружения подозрительного пакета.