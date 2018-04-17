Подозрительное вещество нашли возле офиса британского министра

Офис министра иммиграции был эвакуирован после того, как полиция обнаружила подозрительное вещество неподалеку, сообщает издание.

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Напомним, в прошлом месяце два человека были госпитализированы из здания британского парламента после обнаружения подозрительного пакета.