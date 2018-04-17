Підозрілу речовину знайшли біля офісу британського міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Підозрілу речовину було знайдено поблизу будівлі офісу британського молодшого міністра з імміграції у місті Саусгемптоні, передає УНН з посиланням на The Independent.
Офіс міністра імміграції був евакуйований після того, як поліція виявила підозрілу речовину неподалік, повідомляє видання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Отруєння Скрипалів: Велика Британія опублікувала нові докази
Нагадаємо, минулого місяця двоє людей були госпіталізовані з будівлі британського парламенту після виявлення підозрілого пакету.