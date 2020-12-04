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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 58573 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102498 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108109 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122172 просмотра

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3 марта, 11:09 • 154957 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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"Подозрительная коробка" в Одесской ОГА оказалась музыкальной колонкой - полиция

"Подозрительная коробка" в Одесской ОГА оказалась музыкальной колонкой - полиция

Киев  •  УНН

 • 11295 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. "Подозрительная коробка" в Одесской ОГА, с которой работали взрывотехники, оказалась музыкальной колонкой. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

"Проверка завершена. Подозрительной коробкой оказалась музыкальная колонка", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о том, что в админздании была обнаружена подозрительная коробка, поступило в правоохранительные органы в 17.37.

Для проверки информации на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Ранее в Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировали трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За майбутнє".

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