"Подозрительная коробка" в Одесской ОГА оказалась музыкальной колонкой - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. "Подозрительная коробка" в Одесской ОГА, с которой работали взрывотехники, оказалась музыкальной колонкой. Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области, передает УНН.
"Проверка завершена. Подозрительной коробкой оказалась музыкальная колонка", - говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о том, что в админздании была обнаружена подозрительная коробка, поступило в правоохранительные органы в 17.37.
Для проверки информации на место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Ранее в Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировали трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За майбутнє".